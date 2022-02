L'Ecopillola di Andrea Ferretti : "Costi energetici non più sostenibili dalle nostre aziende"

"Finita la ricreazione passata sul Colle Quirinale adesso bisogna muoversi con grande decisione sul fronte dell'esplosione dei costi dell'energia per il semplice fatto che le nostre aziende sono in una società insostenibile dal punto di vista della competitività: un'azienda francese paga l'energia circa 42 euro al megawatt l'ora, un'azienda americana paga circa 11 dollari, noi paghiamo la nostra energia circa 84 euro al MW l'ora. Il grosso rischio è, quindi, che le nostre aziende perdano progressivamente quota o addirittura vengano espulse dal mercato". Questo l'allarme lanciato nella sua Ecopillola da Andrea Ferretti, economista, docente del Master in Scienze economiche e bancarie alla Luiss Guido Carli.







(Teleborsa) -"Il decreto Sostegni ter – spiega Ferretti – ha esteso anche alle aziende medio-grandi l'azzeramento degli oneri di sistema che pesa intorno al 20% della bolletta. Gli oneri di sistema sono quei costi che noi paghiamo in bolletta ma che poco hanno a che fare con i nostri consumi: incentivi per le fonti rinnovabili, oneri di denuclearizzazione, incentivi per la ricerca, eccetera"."Il governo – prosegue l'economista tracciando l'attuale scenario – ha anche deciso di effettuare un prelievo straordinario sugli extra-profitti delle società che producono energia da fonte rinnovabile. Sembra strano ma la logica a monte di questa decisione è che si tratta di aziende che nell'attuale situazione non hanno avuto un aggravio dei costi di produzione ma hanno, invece, goduto di profitti eccezionali a seguito dell'esplosione del prezzo del gas e della elettricità. Si tratta di un prelievo di circa 1,5 miliardi che ovviamente andrà ad abbattere il costo dell'energia"."È già presente presso il ministero della Transizione Ecologica – ricorda Ferretti – un piano per aumentare la produzione di gas nazionale italiano dagli attuali 4 miliardi di metri cubi a circa 8-10 miliardi di metri cubi. Il nostro fabbisogno nazionale è di circa 72 miliardi di metri cubi e la differenza attualmente la importiamo pagandola a caro prezzo. È da evidenziare che questo piano non prevede nuove trivellazioni ma solamente l'utilizzo più intensivo dei giacimenti già in essere".