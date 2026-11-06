Moncler, Andrea Tieghi nominato Chief Commercial Officer
(Teleborsa) - Moncler, aziende di moda italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che Andrea Tieghi, attualmente Senior Director of Worldwide Retail Business and Development, a partire dal 9 novembre 2026 assumerà l'incarico di Chief Commercial Officer di Moncler, aggiungendo alle sue responsabilità il coordinamento del canale wholesale. Tieghi riporterà al Group Chief Executive Officer, Leo Rongone, al quale continueranno a rispondere le Region del Brand.
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