Leonardo, interrotta selezione partner per business automazione

Leonardo

(Teleborsa) -ha comunicato di aver i, "non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese". I soggetti che hanno presentato un'offertada Leonardo per il futuro del business di automazione in termini di un progetto di lungo periodo e investimenti adeguati per la giusta valorizzazione delle tecnologie e delle competenze di automazione", si legge in una nota.Il gruppo italiano attivo nel settore della difesa sta ora lanciando un percorso di analisi per definire i necessari interventi sull'organizzazione, la governance e i processi. L'obiettivo è affrontare lo scenario competitivo "con unae lanecessaria per il recupero della redditività ad oggi non soddisfacente".