Visibilia Editore, la situazione patrimoniale al 31 ottobre 2021

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Il CdA di, società che opera nel settore dell'editoria e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato la situazione economica e patrimoniale della società al 31 ottobre 2021. Isono pari a 3.359.299 euro, unpari a -117.202 euro, ammortamenti pari a 378.110 euro, svalutazioni pari a 2.700.000 euro, accantonamenti per 85.374 euro, unadi periodo pari a -3.372.235 euro, un patrimonio netto di 229.702 euro (di cui 3.601.937 euro di capitale sociale) e unapari a 1.294.183 euro. Il board ha quindi preso atto, come già fatto in occasione della riunione del 16 dicembre 2021 , della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2446 Cod. civ.., essendo il capitale sociale ridotto oltre il terzo.