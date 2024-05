Cairo Communication, ricavi primi tre mesi a 244,3 milioni

Cairo Communication

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2024 il Gruppoha conseguitoconsolidati lordi pari a Euro 244,3 milioni (Euro 256,2 milioni nel 2023) econ EBITDA pari a Euro 16,1 milioni (Euro 13,6 milioni nel 2023), EBIT pari a negativi Euro 2,8 milioni (negativi Euro 6,5 milioni nel 2023) epari a negativi 2,0 milioni (negativi Euro 3 milioni nel 2023).Nel trimestre il Gruppo ha generatomigliorando la posizione finanziaria netta di Euro 18,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.Anche nel trimestre RCS "è risultato primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 31,8 milioni di utenti unici mensili medi", si legge nella nota. A fine marzo le testate del Gruppo RCS confermano una customer base digitale attiva di oltre un milione di abbonamenti, 615 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 224 mila per Gazzetta, 143 mila per El Mundo e 89 mila perExpansion. La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto, 3,59% sul totale giorno e 5,23% in prime time, quinta rete per ascolti in questa fascia oraria e in marzo quarta con il 5,36% di share, quarta posizione confermata anche nel mese di aprile con il 5,6% di share.Anche il settore editoriale periodici, con un EBITDA di Euro 1,9 milioni, ha migliorato i risultati rispetto al 2023 (Euro 1,2 milioni)