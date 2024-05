Trawell Co, assemblea approva bilancio 2023 e riduzione capitale sociale

Trawell Co

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023Inoltre, tra le altre cose, in sede straordinaria ha deliberato di utilizzare le riserve come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2024, per complessivi 5.807.032,62 euro per copertura delle perdite pregresse;da 16.268.726,06 ad 11.959.961,87 euro, per un ammontare complessivo pari a 4.308.764,19 euro. La delibera sarà attuata mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse; ridurre il capitale sociale da 11.959.961,87 a 5.000.000,00 euro, per un ammontare complessivo pari a 6.959.961,97 euro, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto."L'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e dell'operazione di razionalizzazione della struttura patrimoniale della società rappresentanoper Trawell Co, ponendo, infatti, le basi per lo sviluppo della marginalità della società e per la valutazione circa l'implementazione di programmi per la distribuzione di dividendi e l'acquisto di azioni proprie come discusso nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione", ha commentatoTraWell Co.