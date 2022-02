Banca Sistema, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Intermonte

Banca Sistema

(Teleborsa) -hailsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, a 2,65 euro per azione (da 2,45 euro per azione) eilsul titolo a "Outperform". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la banca ha diffuso gli schemi di bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, chiusi con un utile netto pari a 23,3 milioni di euro. Gli analisti evidenziano che il quarto trimestre di Banca Sistema si è chiuso con "su tutte e tre le linee principali (ricavi, costi operativi, costo del rischio)". In particolare, il costo del rischio si è attestato a 25 pb contro i 30 pb attesi, "un dato normalizzato dopo il picco osservato nel primo semestre". L'utile netto è stato di 8,5 milioni di euro, uno dei migliori risultati nella storia dell'istituto.Sebbene la banca non abbia fornito alcuna guidance formale per il 2022, durante la call con gli analisti il top management ha affermato che il margine d'interesse dovrebbe crescere su base annua grazie all'espansione dei volumi, con un impatto positivo sui profitti. "Accogliamo con favore ilnell'ultimo trimestre, in quanto, nonostante il processo di diversificazione in corso, rappresenta ancora più di due terzi dei ricavi totali della banca", osserva Intermonte. "Continuiamo ad apprezzare il modello di business, poiché anche in un anno in cui ha dovuto affrontare un certo grado di pressione della top line è riuscita a fornire un", viene sottolineato.