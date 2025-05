Banca Sistema, Intermonte conferma "buy" e target price a 2,60 euro

Banca Sistema

banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione

(Teleborsa) - Banca Sistema ha pubblicato, a inizio mese, i risultati del primo trimestre del 2025 che hanno superato le aspettative, sottolineando un inizio d'anno positivo. Bilancio che ha portato a una revisione al rialzo delle nostre stime per il 2025, spiegano da Intermonte.Oltre ai margini, la solida posizione patrimoniale ha rappresentato un ulteriore elemento positivo, con il CET1 ratio che ha chiuso al 12,4% (in aumento rispetto all'11,8% pro-forma del quarto trimestre del 2024), considerando la riclassificazione relativa ai risultati di Banca d'Italia. Pertanto, affermano gli analisti, "ribadiamo la nostra raccomandazione di "acquisto" e un prezzo obiettivo di 2,60 euro.Il titolo, quotato a Piazza Affari, sta mettendo a segno un guadagno dello 0,24%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,707 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,677. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,737.