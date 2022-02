Cattolica, Giulia Staderini lascia il CdA

Cattolica Assicurazioni

Generali

(Teleborsa) -, controllata dal gruppo, ha comunicato che, consigliere non esecutivo e non indipendente, hadalla carica di consigliere di amministrazione e da presidente del comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore. Staderini ha lasciato "perche non consentono di dedicare al ruolo la necessaria disponibilità di tempo", si legge in una nota. Staderini era entrata a far parte del CdA di Cattolica in data 14 maggio 2021. Alla data delle dimissioni non possedeva alcuna azione di Cattolica.