Pattern, l'M&A spinge i ricavi 2021 a quota 69,5 milioni di euro

Pattern

(Teleborsa) -ha chiuso il 2021 conpari a 69,5 milioni di euro (52,6 milioni di euro nel 2020),per 8,8 milioni di euro (5,2 milioni di euro nel 2020) e unapositiva (cassa) per 2,7 milioni di euro (8,8 milioni di euro nel 2020). Si tratta di dati preliminari consolidati non ancora sottoposti a revisione legale, spiega una nota del gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.Pattern ricorda che nel 2021 ha acquistato un aggiuntivo 29% di SMT e il 54% di Idee Partners, operazioni che permettono al gruppo di entrare nel settore della pelletteria di lusso. "Queste operazioni hanno consentito al gruppo di ottenere un'ottima performance di crescita del fatturato, confermando quindi ulteriormente la validità della strategia di sviluppo del gruppo", viene sottolineato.