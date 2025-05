Gentili Mosconi, ricavi in calo a 10,8 milioni di euro nel primo trimestre

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha chiuso ildel 2025 conpari a 10,8 milioni di euro, rispetto a 11,6 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'esercizio 2024.L'andamento dei ricavi, in flessione di circa il 7%, riflette ancora un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, segnato da tensioni internazionali, politiche commerciali prudenti e protezionistiche, incluse le minacce di nuovi dazi, che hanno"Nonostante lo scenario sfidante caratterizzato da una domanda ancora debole, con, il Gruppo è riuscito a contenere la contrazione grazie alla propria flessibilità e agli investimenti sostenuti nell'ultimo anno, volti a sviluppare una piattaforma industriale strutturata ed integrata, innovativa e sostenibile, e si attende per i prossimi trimestri un progressivo miglioramento - si legge in una nota - L'evoluzione riflette anche l'incremento del fatturato verso terzi nelle attività di tintoria e stamperia".Laal 31 marzo 2025 è cash positive per 11,6 milioni di euro, mostrando un leggero assorbimento di cassa rispetto a 12,9 milioni di euro cash positive al 31 dicembre 2024. L'andamento è principalmente attribuibile a una marginalità ancora sotto pressione, e da un moderato incremento delle scorte di tessuti greggi, mirato ad assicurare una maggiore rapidità nella gestione degli ordini, in un contesto di bassa visibilità sulla domanda.