Aedes vola in borsa dopo indiscrezioni su interesse da parte di Hines e Fortress

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, corre in borsa dopo le indiscrezioni di un. A settembre 2021, l'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in Liquidazione aveva incaricato Rothschild per vendere la propria intera partecipazione in Aedes SIIQ (pari al 51,25%). In quell'occasione veniva ricordato che la vendita dell'intera partecipazione comporterà l'insorgere dell'obbligo a carico dell'acquirente di promuovere un'offerta pubblica di acquisto () obbligatoria sulla totalità delle azioni.Intanto, spicca il volo, che si attesta a 0,1975, con un. Il titolo è il migliore dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,203 e successiva a quota 0,2195. Supporto a 0,1865.