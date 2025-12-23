Novo Nordisk, il titolo vola dopo approvazione FDA della pillola dimagrante Wegovy

(Teleborsa) - Il titolo di Novo Nordisk
vola in Borsa dopo che la Food and Drug Administration
ha approvato Wegovy pill
, la formulazione orale a somministrazione giornaliera di semaglutide (25 mg), per la riduzione del peso corporeo in eccesso
, il mantenimento della perdita di peso
nel lungo periodo e la riduzione del rischio di eventi cardiovascolari maggiori.
Si tratta del primo agonista del recettore GLP-1 orale
autorizzato negli Stati Uniti
per la gestione del peso. L’approvazione si basa sul programma di studi clinici OASIS e sul trial SELECT. In particolare, nello studio OASIS 4, la pillola Wegovy ha mostrato una perdita media di peso del 16,6% nei pazienti adulti con obesità o sovrappeso e almeno una comorbidità, con risultati paragonabili a quelli della versione iniettabile settimanale di Wegovy (2,4 mg). Inoltre, un paziente su tre ha registrato una riduzione del peso pari o superiore al 20%. Il profilo di sicurezza e tollerabilità di semaglutide è risultato coerente con quanto già osservato nei precedenti studi.
"La pillola è arrivata. Con l’approvazione odierna di Wegovy® pill, i pazienti avranno a disposizione una soluzione quotidiana e pratica che consente di perdere peso quanto l’iniezione originale", ha dichiarato Mike Doustdar, presidente e CEO di Novo Nordisk, sottolineando che "nessun altro trattamento GLP-1 orale attualmente disponibile offre risultati di perdita di peso comparabili".
Novo Nordisk prevede il lancio negli Stati Uniti
all’inizio di gennaio 2026. La società ha inoltre presentato la richiesta di autorizzazione per la pillola Wegovy anche all’Agenzia europea per i medicinali
(EMA) e ad altre autorità regolatorie nella seconda metà del 2025.
Con questa approvazione, Novo Nordisk amplia ulteriormente la propria offerta nel mercato dei trattamenti per l’obesità
, rafforzando la posizione di Wegovy sia nella formulazione orale giornaliera sia in quella iniettabile settimanale.