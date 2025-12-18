Aedes, controllata Lavip acquista immobile commerciale a Genova per 3,2 milioni di euro

Aedes

(Teleborsa) -(già Restart), società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha reso noto è stato sottoscritto, da parte della controllata Lavip, il contratto di compravendita per l', località Bolzaneto, per un importo pari a 3,2 milioni di euro più oneri accessori.L'immobile oggetto dell'acquisizione è ubicato ined è concesso in locazione ad una società leader nel settore delle certificazioni dei materiali nell'ambito della costruzione di grandi infrastrutture che collabora alla realizzazione del progetto del Terzo Valico dei Giovi. Aedes stima che l'acquisizione generi, in capo alla controllata Lavip, ricavi ricorrenti annui da locazione per 380 mila euro oltre IVA e spese con un margine di redditività stimata di oltre l'11%.L'acquisizione è stata realizzata dalla controllata Lavip mediante risorse finanziarie derivanti da undi euro - concesso da Banca Progetto in favore di Lavip della durata di 144 mesi, di cui 6 di preammortamento, con uno spread di 3,2% e un upfront pari all'1% - e da equity per 1,4 milioni di euro. Aedes precisa che Banca Progetto ha previsto e richiesto la garanzia del Fondo MCC sull'80% del valore dell'immobile oltre al rilascio di ipoteca di primo grado sulla parte non coperta dal Fondo MCC (pari al 20%).