DigiTouch, Ranucci Brandimarte: su M&A vari dossier sul tavolo, puntiamo su tecnologia

DigiTouch





(Teleborsa) - "Il gruppo, dalla quotazione nel 2015, ha già operato 8e altre sono in piano. Guardiamo evidentemente a opportunità lungo le tre aree - quindi marketing, tecnologia ed e-commerce - con un. Sono infatti le risorse tecnologiche che a nostro avviso saranno la risorsa scarsa dei prossimi due anni e su cui bisogna fortemente investire. Ovviamente con un target di quest'anno di circa 50 milioni di fatturato guardiamo a operazioni che possono essere significative per il nostro conto economico.e ci stiamo lavorando". Lo ha detto, presidente del gruppo DigiTouch, a margine dell'evento " Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022 ", organizzato da EnVent Capital Markets."Il- ha aggiunto il presidente della Cloud Marketing Company quotata su Euronext Growth Milan - Il trend da parte dei grandi clienti è quello di lavorare non con tutti, ma di lavorare con sempre meno player e grandi, quindi è- ed è fondamentale avere una massa critica di risorse e di competenze in grado di stare al passo con quelle sono le esigenze del mercato. Alla luce di questo, la crescita tramite M&A è parte integrante di un piano industriale di aziende come la nostra".Secondo Ranucci Brandimarte, "ilin termini di investimenti, focus e priorità dei grandi decision maker. Da una parte c'è lo stato di arretratezza dell'Italia rispetto all'Europa di qualche punto percentuale da colmare e dall'altro ci sono le tecnologie che sono mature per essere omni-canale e quindi non sono utilizzate per la vendita online ma anche al punto vendita, quindi pronte per essere utilizzate da tutti. Il terzo elemento, che è probabilmente il più importante, sono i fondi e la grande spinta sulla digitalizzazione che viene profusa tramite il leverage sui"."Le aziende private stanno incrementando gli investimenti col digitale (aziende piccole, medie e grandi), ma sono aumentati i progetti, aumenta la priorità, aumentano le risorse necessarie e quindi- ha continuato - Inoltre, aumenta il numero di clienti che investono sul digitale, in quanto le nuove aziende che nascono sono tendenzialmente native digitali e anche le aziende tradizionali aumentano le iniziative sulle filiere digitali".Un altro elemento importante, secondo il manager, è che, "che fino a qualche anno fa era nell'immaginario considerata arretrata dal punto di vista digitale e sta facendo passi avanti enormi; non solo da un punto di vista di iniziative, ma anche di piani e di potenziale, e quindi, e c'è una grande attenzione non solo a organizzare ma anche a essere veloci nell'implementazione"."Quindi noi a gennaio e febbraio 2022 vediamo i frutti di questa tendenza e riteniamo che, che per le aziende come la nostra si concretizza in una grande disponibilità di attività, di risorse, di progettualità. Quindi grande senso di responsabilità per il delivery, ma anche tante opportunità".Allargando lo sguardo, il presidente del gruppo DigiTouch crede che ", che dobbiamo ben sapere che negli ultimi due anni hanno fatto un salto molto significativo in investimenti in tecnologia, in supporto alle aziende tecnologiche, in combinazione di investimenti pubblici e privati, in presenza della borsa francese-tedesca-italiana allo sviluppo della tecnologiche e di grandi incentivi agli investimenti in digitale. Quindi hanno fatto un grande salto e noi siamo a seguire, peròdel paese".