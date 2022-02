ViacomCbs giù a Wall Street su crollo utili

Viacomcbs

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un -21,63%.Il gruppo dell'entertainmen ha registrato una crescita di 9,4 milioni di abbonati nelle sue attività di streaming video, per un totale di oltre 56 milioni contro i 52,9 milioni stimati dal consensus. I profitti sono però scivolati da 1,18 miliardi, pari a 1,04 dollari per azione, a 557 milioni (26 centesimi per azione) e si collocano ampiamente sotto ai 43 centesimi attesi dagli analisti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,74 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 32,23.