Wall Street cauta guarda alle trimestrali

(Teleborsa) - Apertura positiva per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, sostenuta soprattutto da unache controbilancia i timori per le minacce di dazi estesi da parte della presidenza Trump. Su tale questione le diplomazie americane ed europee trattano ad oltranza, per cercare di trovare un accordo entro il primo agosto e scongiurare così l'entrata in vigore di dazi al 30%.Sul fronte macroeconomico, sono giunti segnali positivi dal mercato edilizio in crescita e sopra le attese degli analisti. Atteso in giornata anche un aggiornamento preliminare sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università Michigan.Sul versante societario, prosegue la stagione delle trimestrali. Focus suche ha annunciato conti superiori alle attese, nel secondo trimestre e, la revisione al rialzo della guidance per l'anno in corso.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 44.448 punti; sulla stessa linea l'rimane a 6.309 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,15%).