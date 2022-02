EdiliziAcrobatica prevede 650 assunzioni nel 2022 su vivacità mercato

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, prevede die ha già avviato le selezioni su tutto il territorio nazionale per oltre 500 muratori su fune, 125 commerciali e 33 responsabili Area. La società ha più che raddoppiato i ricavi consolidati nel 2021, grazie anche all'Bonus Facciate 90%, previsti dal Decreto Rilancio a favore delle opere di miglioramento degli edifici. L'anno scorso le risorse umane del gruppo hanno sfiorato quota 1.400, con oltre 350 nuove assunzioni da gennaio a dicembre 2021."La nostra strategia di sviluppo - ha commentatodi EdiliziAcrobatica - la stessa strategia che ci ha portati nell'ultimo anno ad esportare la nostra tecnica anche in Spagna, dove al momento siamo presenti con un point a Barcellona, è supportata dalle nostre risorse umane, il cui numero cresce in relazione alla crescita dell'azienda".