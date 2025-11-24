Ansaldo Energia, anche nel 2026 assunzioni e investimenti

(Teleborsa) - Negli ultimi due anni e mezzo ilha registrato un netto miglioramento della propria situazione finanziaria e commerciale. L’aumento degli ordini ha consentito di avviare a iniziotora in corso, con l’obiettivo di inserire circa 200 nuove figure professionali nella sede di Genova, passando dai circa 2.400 dipendenti di fine 2024 a quasi 2.600 a fine 2025.il Gruppo ha realizzato, volti a sostenere l’aumento dei volumi produttivi attraverso l’introduzione di nuovi macchinari, l’ammodernamento di quelli già operativi, lsono previste ulterioriche porteranno la sede di Genova a superare quota 2.800 addetti. Sempre nel 2026 i piani prevedono inoltre ulteriori 81 milioni di euro di investimenti. Parallelamente, l’azienda sta registrando nuovi ordini in arrivo per le New Units, mentre il Service evidenzia performance superiori alle previsioni per il 2025.In questo contesto dalcune lavorazioni specifiche vengono e verranno affidate a partner esterni al fine di garantire i tempi di consegna concordati con i clienti, evitare/mitigare l’esposizione dell’azienda al pagamento di penali da ritardo e sostenere i volumi produttivi complessivi sul sito di Genova, oggi in significativo aumento. Questa scelta consente di gestire in modo efficiente il carico di lavoro, specie nel caso di commesse di Service urgenti che si sovrapporrebbero alle attività di fabbrica già pianificate, mantenendo la piena attività dello stabilimento mentre proseguirà il piano di nuove assunzioni in modo organico e strutturato.di alcune lavorazioni è una prassi consolidata nel settore, cui Ansaldo Energia ricorre e ricorrerà ogni qual volta i piani di produzione lo renderanno necessario, sempre con l’obiettivo di assicurare efficienza, qualità e rispetto degli impegni verso i clienti.Ansaldo Energia - chiude la nota -strutturale del gruppo, basata sull’acquisizione di commesse in un mercato a oggi positivo, sul costante sviluppo tecnologico dei suoi prodotti e sul miglioramento della produttività di tutti i suoi processi.