Sicurezza, ENEA nel progetto per migliorare interventi di emergenza nelle infrastrutture critiche

(Teleborsa) - Un programma di formazione ed esercitazione per accrescere le capacità di intervento e risposta degli operatori di infrastrutture critiche pubbliche in caso di una. Questo è l'obiettivo del, nato nell'ambito delle attività delal quale partecipano(coordinatore),e ilpartecipa nella doppia veste di operatore di infrastrutture critiche e sviluppatore di tecnologie e metodologie innovative da dispiegare sia in caso di emergenza reale che durante esercitazioni in situazioni simulate.Nella prima parte del progetto, – spiega ENEA in una nota – otto rappresentanti delle shanno preso parte, insieme a circa altri 90 colleghi provenienti da diverse infrastrutture critiche italiane ed europee, ai corsi di formazione organizzati dalla. Nella seconda fase, i partecipanti ai corsi hanno verificato le capacità acquisite e quelle perfezionate in una serie di esercitazioni in ambiente reale presso selezionate infrastrutture critiche."Questo progetto è fondamentale per valutare, gestire e attenuare le minacce e i rischi CBRNe, addestrando il personale di infrastrutture critiche, quali centri di ricerca, aeroporti, stazioni ferroviarie e ospedali, ad operare in ambienti contaminati e sfruttando, per la formazione, una eccellenza italiana come la Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti. Per ENEA, in particolare, – spiega– il progetto RESIST segna un ulteriore passo in avanti nelle attività di sviluppo di tecnologie che possano contribuire a mitigare gli effetti sulla popolazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture di un'emergenza CBRNe".ENEA ha tenuto le prime esercitazioni di RESIST in ambiente reale presso ildove è stato simulato il piano di risposta a una potenziale emergenza nucleare, nel porto di Augusta (Siracusa) e nell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo)."Abbiamo messo a disposizione del progetto europeo RESIST tutte le nostre competenze, infrastrutture e risorse tecnologiche e abbiamo raccolto una risposta entusiasta dai partecipanti e dal panel di esperti internazionali chiamato a valutare il nostro operato. Con l'esperienza acquisita nel tempo attraverso la partecipazione a progetti di ricerca europei, – ha commentato– possiamo ora dire con orgoglio che il Centro Ricerche ENEA di Casaccia si propone come un testbed di riferimento per attività di training ed esercitazione nel settore radiologico e nucleare".RESIST proseguirà le esercitazioni in ambiente reale sia in- stazione Termini di Roma, Centro Spaziale Fucino di Telespazio (L'Aquila) – sia inpresso la sede di Termoenergetica e STB (Bucarest), l'aeroporto Tuzla (Costanza) e il centro nucleare di Magurele.ENEA presenterà i risultati di RESIST agli operatori internazionali del settore CBRNe nel corso di evento che si terrà ad aprile 2022.