Azimut acquista Electa Ventures per sviluppare attività di investment banking

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha stretto unper. Guidata dal fondatore Simone Strocchi, insieme ai partner operativi Angela Oggionni, Daniela Deghi e Luca Magliano, Electa è nata nel 2003 come advisor di operatori di private equity ed equity sponsor di medie imprese, e si è poi imposta negli anni come uno degli attori indipendenti più qualificati nell'ambito della strutturazione di operazioni finanziarie.Electa Ventures ha lanciato l', Made in Italy 1, con la cui business combination è stata quotata, e lecon cui sono state quotate, fino alla più recente evoluzione Spac in Cloud, lanciata in partnership con Elite, con cui è stato sostenuto l’investimento con quotazione di, oltre ad una serie di investimenti in PMI italiane, quotate e non, attraversoAttualmente il gruppo Azimut gestisce oltre 81,7 miliardi di euro di patrimonio, di cui 4,7 miliardi di euro in prodotti di economia reale in varie asset class, tra cui private equity, venture capital, private debt, real assets, che beneficiano, tra le altre cose, della nuova normativa sui PIR alternativi. Azimut ed Electa faranno quindi leva sulle rispettive e sinergiche competenze perattraverso un"Contiamo di portare in Azimut le nostre competenze, il nostro capitale umano con dna di innovatori, il nostro entusiasmo e la nostra determinazione, anche sulla scorta delle esperienze maturate e dei successi conseguiti, che hanno dimostrato come l'attenta guida di capitali costruttivi in imprese autoctone possa determinare, nel tempo,", ha commentato, fondatore e presidente di Electa Ventures."Azimut, grazie ai propri fondi di private markets, la crescita nel neo-lending e le professionalità che lavorano nel gruppo è diventato un partner per le imprese, sia per le esigenze di finanziamento che per le operazioni sul capitale - ha affermato, AD di Azimut - Con Simone ci siamo posti l'obiettivo di accelerare maggiormente su questo percorso e".