Campari cresce a doppia cifra nel 2021 e aumenta cedola, ma non scalda titolo

Campari

Campari

(Teleborsa) -chiude il 2021 conpari a 2.172,7 milioni, in aumento del 22,6%, con una variazione organica pari al +25,6%. La crescita organica è stata pari al 20,5% rispetto all’esercizio 2019, che rappresenta la base di riferimento invariata rispetto all’impatto Covid-19.con una crescita organica pari a 20,9%, nonostante gli effetti delle tensioni logistiche (+12% rispetto al quarto trimestre del 2019).L'è stato pari a 435,2 milioni, in aumento del 35,2%, mentre l' Ebitda rettificato è stato pari a 514,9 milioni, in aumento a livello totale del 28,8%.L’si è attestato a 415,3 milioni, in aumento del 48,9% rispetto al 2020. L’utile prima delle imposte è stato di 388,6 milioni, in salita dell'85,4%.L’è pari a 307,9 milioni, in aumento del 52,4% a valore su base totale. L'utile netto del Gruppo è di 284,8 milioni, in crescita del 51,6%.L'netto al 31 dicembre 2021 è pari a 830,9 milioni, in calo di 272,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (1.103,8 milioni), grazie alla sostenuta generazione di cassa durante l’anno.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea la distribuzione di unper l’esercizio 2021 di 0,06 euro per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, in aumento del 9,1% rispetto all'anno precedente.I conti seppur positivi non sembrano aver convinto il mercato: il titolo, infatti, tratta in perdita del 6,72% sui valori precedenti, .