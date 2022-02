Danone, utile netto 2021 in leggero calo a 1,9 miliardi

Danone

(Teleborsa) - Risultati sotto le attese per, che archivia l'esercizio 2021 con un, in calo dell'1,6% rispetto all'anno precedente ed unin calo dell'1,1% rispetto all'anno precedente.Lesono arrivate aa parità di perimetro e cambi, registrando una forte accelerazione soprattutto nel quarto trimestre (+6,7%). Il margine operativo invece risulta in diminuzione al 13,7% rispetto al 14% nel 2020 e al 15,2% nel 2019."Negli ultimi mesi abbiamo portato avanti con determinazione la nostra agenda di trasformazione", ha commentato il Ceoaggiungendo che "abbiamo ancora molto da fare e attendo con ansia il nostro Capital Market Event l'8 marzo èper condividere i prossimi passi del nostro viaggio di crescita e rinnovamento".