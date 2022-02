Ferretti, possibile quotazione a Hong Kong per fine marzo

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, potrebbecon un'offerta pubblica iniziale (IPO) da 400-500 milioni di dollari. L'azienda italiana, controllata dalla cinese Weichai Group, punta a, secondo quanto ricostruito da Reuters, che cita anche una richiesta di quotazione a Hong Kong di fine dicembre (i cui dettagli non sono stati rivelati), con la banca di investimenti Cicc in qualità di sole sponsor. Ferretti Group sarebbein Europa e in Asia.Il progetto di quotazione, almeno in questa fase,, a cui si è aggiunta l'incertezza geopolitica riguardante un conflitto in Ucraina. Per Ferretti Group (che controlla i marchi Riva, Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Crn e Custom Line) sarebbe il secondo tentativo di quotarsi in borsa, dopo chea causa di un prezzo ritenuto non soddisfacente.