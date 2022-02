Iliad, Giurì ordina sospensione pubblicità su offerta fibra

(Teleborsa) - Il, organo giudicante dell’istituto dell’autodisciplina pubblicitaria (IAP),al mese, ritenendo la comunicazione commercialeL'offerta in questione era stata presentata dalla compagna francese circa un mese fa , sancendo il debutto sul mercato italiano del fisso oltre che sul mobile.In seguito,all'Antitrust e all'AgCom, denunciando l'ingannevolezza di alcune comunicazioni commerciali, ed unain relazione al messaggio "Nasce Iliad box, la fibra chiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15 euro e 99".Esaminati gli atti e sentite le parti, ilha ritenuto la comunicazionerelativo appunto alla comunicazione commerciale ingannevole -. La pronuncia colpisce solo lo spot non anche l'offerta e la sua commercializzazione che prosegue senza intoppi.