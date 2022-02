Matica Fintec, utile netto balza a 1,2 milioni di euro nel 2021

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha registrato undi 14,5 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto ai 12 milioni di euro al 2020. "La crescita a doppia cifra del fatturato conferma ile testimonia la resilienza di Matica Fintec in un contesto ancora sfidante", sottolinea la società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali.L', pari a 3,3 milioni di euro, cresce del 45% rispetto all'anno precedente, con una marginalità sul fatturato superiore al 22,6% che supera anche i livelli pre-pandemici del 2019. La società chiude l'esercizio in positivo conpari a 1,2 milioni di euro, superando di circa 24 volte il valore di 50 mila euro del dicembre 2020. Larisulta positiva (cassa) per 1,8 milioni di euro, rispetto a una posizione debitoria per 0,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e per 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2021."I, con ricavi e marginalità in crescita rispetto all'anno precedente, che superano addirittura i livelli del 2019, evidenziando la ripresa della società nonostante il persistere della pandemia, le tensioni inflazionistiche indotte dallo shortage dei materiali e le spese di logistica", ha commentato il"Il 2021 è stato un anno storico per Matica Fintec, che hae offerto soluzioni sempre più all’avanguardia dal punto di vista tecnologico ai propri clienti, elementi chiave di una crescita costante espressa dai risultati economici e dalla sempre maggior visibilità e credibilità raggiunta dalla società nei settori presidiati", ha aggiunto.