Deutsche Borse, fatturato secondo trimestre supera 1,5 miliardi di euro

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, il gruppo che controlla la Borsa di Francoforte, ha comunicato che ilè aumentato del 4%, raggiungendo i 1.505 milioni di euro, nel, principalmente grazie a fattori di crescita secolari e nonostante il calo del risultato di tesoreria. Il fatturato al netto del risultato di tesoreria, rilevante per la gestione del Gruppo, è aumentato del 10%, raggiungendo i 1.298 milioni di euro, attestandosi nuovamente leggermente al di sopra delle nostre aspettative.L'è salito a 892 milioni di euro, con un incremento del 5%. L'EBITDA al netto del risultato di tesoreria è cresciuto del 19%, raggiungendo i 684 milioni di euro. L'è stato di 509 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, che aveva beneficiato di un effetto fiscale positivo. L'utile per azione al netto degli effetti dell'allocazione del prezzo di acquisto (Cash EPS) è stato pari a 2,96 euro.Nonostante la normalizzazione della volatilità del mercato azionario e un tasso di cambio del dollaro statunitense più debole, Deutsche Borsedi un fatturato netto senza il risultato di tesoreria di circa 5,2 miliardi di euro e di un EBITDA senza il risultato di tesoreria di circa 2,7 miliardi di euro per il 2025."Il nostro Gruppo ha registrato un'ulteriore crescita strutturale nel secondo trimestre - ha commentato il- Questo è il risultato della nostra strategia di crescita a lungo termine, che si concentra in particolare sull'innovazione di prodotto, sull'acquisizione di nuovi clienti e sull'aumento delle quote di mercato. Inoltre, idel Gruppo. Insieme a una crescita dei costi notevolmente sottoproporzionale, abbiamo anche conseguito solide economie di scala operative nel secondo trimestre. Siamo quindi molto fiduciosi per la seconda metà dell'anno e confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno, nonostante la minore volatilità del mercato azionario".