Caltagirone Editore, utile primo semestre sale a 13,4 milioni di euro grazie a dividendi quotate

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso laconpari a 51,5 milioni di euro, con un decremento dell'1,2%. Nei primi sei mesi del 2025 la raccolta pubblicitaria ha registrato un incremento dello 0,9%. I ricavi pubblicitari sulle edizioni cartacee hanno registrato una flessione del 4,5% a fronte di un incremento del 3,8% della pubblicità digitale che rappresenta oggi il 33,7% del fatturato pubblicitario complessivo del gruppo. A maggio 2025 i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 4,16 milioni di utenti unici giornalieri medi, rilevando un incremento del 6% rispetto allo stesso mese del 2024.Ilè risultato negativo per 3,2 milioni di euro (negativo per 2,6 milioni euro al 30 giugno 2024). Ilè stato negativo per 6,8 milioni di euro (negativo per 6,3 milioni di euro nel primo semestre 2024) e comprende ammortamenti per 3,2 milioni di euro (3,2 milioni di euro al 30 giugno 2024), accantonamenti per rischi per 85 mila euro (248 mila euro al 30 giugno 2024) e la svalutazione di crediti per 339 mila euro (300 mila euro al 30 giugno 2024).Il, positivo per 19,4 milioni di euro (14,7 milioni di euro nel primo semestre 2024), è stato positivamente influenzato dai maggiori dividendi percepiti su azioni quotate. Ilè stato positivo per 13,4 milioni di euro (8,7 milioni di euro nel primo semestre 2024), in aumento del 53,8%.Lanegativa per 10,7 milioni di euro, è in decremento di 8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 (negativa per 2,7 milioni di euro) principalmente per effetto di investimenti in azioni quotate e della distribuzione di dividendi al netto della vendita delle obbligazioni quotate e dell'incasso di dividendi su azioni quotate.