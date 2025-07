Saipem, nel 1° semestre in forte crescita ricavi (+12,4%) e utile netto (+19%). Confermata guidance 2025

Saipem

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2025 con una solida crescita, registrandoper, in aumento del 12,4% rispetto ai 6,4 miliardi dello stesso periodo del 2024, trainata principalmente dal segmento, in aumento del 18% rispetto all’anno precedente. L'è risultato pari a 764 milioni di euro, in progresso del 35%. L’si attesta a 140 milioni di euro (+19% a/a), mentre il free cash flow è balzato a 766 milioni, contro i 271 milioni del 2024.Gliacquisiti nel semestre sono stati pari a, portando il. Lapre-IFRS 16 è positiva per 854 milioni, mentre quella post-IFRS 16 risulta negativa per 205 milioni dopo il pagamento di 331 milioni di dividendi.Ilha registrato una performance record, pari a 766 milioni di euro (271 milioni nel 2024), spinto dall’avanzamento dei progetti e dall’ottimizzazione del capitale circolante. Glisono stati pari a 187 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto ai 194 milioni del primo semestre 2024.Neli ricavi sono stati pari a 3,7 miliardi (+9,6% a/a) e l’EBITDA adjusted ha raggiunto 413 milioni (+39%). Gli investimenti tecnici nel semestre ammontano a 187 milioni di euro, in lieve calo dai 194 milioni del 2024.Il Consiglio di Amministrazione ha confermato lacon ricavi attesi a circa 15 miliardi di euro, EBITDA di 1,6 miliardi, investimenti per 500 milioni e free cash flow di almeno 500 milioni.