Rocket Sharing in Borsa lunedì 28 febbraio dopo successo collocamento

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company, start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, ha ottenuto l'delle proprie azioni ordinarie e warrant, organizzato e gestito da Borsa Italianaè previsto per il 28 febbraio 2022.La società rende altresì noto che ha, che ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri, pari a circa 3 volte il quantitativo offerto.ha generato ordini pari a circa il 55% della domanda complessiva.Il collocamento, rivolto ad investitori qualificati/istituzionali italiani ed esteri nonché ad altri investitori con modalità tali da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di off erta al pubblico di strumenti finanziari, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni ordinarie, di cui: n. 4.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro 3.600.000,00; e n. 540.000 azioni ordinarie (corrispondenti a circa il 12% delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo per complessivi 432.000,00 euro.Ildelle azioni oggetto dell’offerta è stato definito incadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 9,1 milioni (10 milioni includendo nel computo le azioni PAS) e unprevisto pari al 40,3% (44,2% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sempre concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Profilo S.p.A. e includendo nel computo le azioni PAS).Alla data di inizio delle negoziazioni, prevista per il 28 febbraio 2022, ai sottoscrittori delle n. 5.040.000 azioni rinvenienti dall’Offerta e dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, verranno altresì assegnati gratuitamente: complessivi n. 2.520.000 warrant denominati “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025” (i “Warrant”), nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 2 azioni sottoscritte e/o acquistate; ulteriori Warrant verranno assegnati a tutti gli azionisti alla data del 30 maggio 2022, alle condizioni indicate nel relativo Regolamento e nel Documento di Ammissione.Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente Codice ISIN: IT0005481830 (ticker: RKT:IM)Ai Warrant è stato attribuito il seguente codice ISIN: IT0005481822 (ticker: WRKT25)