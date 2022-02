Poste italiane acquisisce il 100% di LIS

Poste Italiane

(Teleborsa) -, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di LIS Holding da International Game Technology (IGT), sulla base di un Enterprise Value di 630 milioni di euro ed una cassa netta disponibile pari a 70 milioni.L’acquisizione verrà finanziata interamente con le risorse di cassa disponibili, grazie alla solida posizione di liquidità di Poste Italiane.LIS è attiva nel mercato italiano dei pagamenti di prossimità attraverso una rete di circa 54.000 punti di vendita convenzionati e offre servizi, tra i quali il pagamento dei bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers ed altre soluzioni per esercenti ed imprese. LIS si avvale di una piattaforma paytech proprietaria, beneficiando di economie di scala, tecnologie e competenze.Nel 2021 LIS ha generato un fatturato lordo di circa 228 milioni ed un Ebitda di circa 40 milioni. L'acquisizione rafforzerà la presenza di Poste Italiane in un mercato in rapida crescita quale quello dei pagamenti, creando valore per l’azienda e per tutti gli stakeholders e marcando un ulteriore avanzamento nell’ambito della strategia omnicanale integrata di Gruppo.I consigli di amministrazione di Poste Italiane e PostePay hanno approvato l’operazione che rimane soggetta alle consuete condizioni di closing, tra cui l’ottenimento delle approvazioni regolamentari.Ilè atteso entro il terzo trimestre del 2022.