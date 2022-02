Russia, banca centrale tenta di mettere al riparo il rublo

(Teleborsa) -da una ulteriore caduta, dopo che la valuta locale ènei confronti del dollaro, reagendo negativamente alla notizia che si ricorrerà anche all'per isolare la sua economia e costringerla alla resa.La banca guidata da Elvira Nabiullina ha annunciato infatti un, più che raddoppiando il tasso d'interesse, per risollevare il rublo dal minimo storico su cui è caduto in mattinata sino ad un livello di, con una differenza del 30% rispetto alla chiusura di venerdì scorso"L'aumento del tasso di riferimento garantirà una compensare l'", ha affermato la Banca centrale della federazione russa, aggiungendo "ciò è necessario per sostenere la stabilità finanziaria e proteggere i risparmi dei cittadini dal deprezzamento della valuta locale".La banca centrale ha dato anche ordine di, nel tentativo di contenere le ricadute sul mercato, ed ha ordinato alle banche locali di(8,78 miliardi di dollari) per fornire al sistema finanziario russo laLa governatrice della banca centrale russa,, ha annunciato che terràLa banca centrale ha anche confermato la, dopo che questa mattina il mercato non è riuscito ad aprire le contrattazioni a causa della pressione ribassista ed aveva tardato l'eventuale apertura di tre ore. Il suo sito è da ore inaccessibile.