Deliveroo lancia "Hop", la spesa a casa in 10 minuti

(Teleborsa) -lancia oggi in Italia il suo nuovodi. "" opera attraverso negozi di sola consegna di generi alimentari, offrendo ai consumatori oltre 1.500 prodotti in appena 10 minuti. Il servizio trae beneficio da una profonda integrazione tra la tecnologia di nuova concezione di Deliveroo per la gestione della spesa e gli asset tecnologici dell'azienda, nonché dell'esperienza internazionale dinella grande distribuzione e la sua selezione di prodotti e brand, compresi i più richiesti a livellonazionale ed internazionale, e quelli a marchio Carrefour, come Carrefour, Filiera Qualità Carrefour, Terre d'Italia e Carrefour Bio. Deliveroo ha già una forte presenza in Italia, dove copre oltre la metà della popolazione, e collabora con decine di migliaia di ristoranti e negozi di alimentari.Il delivery rapido di generi alimentari di Deliveroo si affiancherà al servizio già esistente e in rapida crescita on-demand, che già consegna in Italia i marchi più amati. A, i generi alimentari hanno rappresentato per Deliveroo nella seconda metà del 2021 l'8% del GTV (gross transaction value, ovvero il valore lordo delle transazioni), attraverso oltre 11.000 negozi partner in 11 mercati. Questo progetto è un altro esempio della stretta collaborazione tra Carrefour Italia e Deliveroo: le due società stanno espandendo rapidamente il servizio e la copertura attraverso i mercati e innovano insieme, nell’interesse dei clienti. Nell’Europa continentale Deliveroo e Carrefour hanno già una forte relazione commerciale e collaborano nell’offerta di generi alimentari on-demand provenienti da centinaia di negozi inIl primo negozio Deliveroo Hop apre oggi nel centro diin collaborazione con Carrefour: le consegne rapide raggiungeranno i quartieri Duomo, Navigli, Colonne e Sant'Ambrogio. Altri negozi apriranno nei prossimi mesi a Milano, Roma e in altre città italiane. Deliveroo offrirà ad alcuni consumatori uno sconto di € 10 per il loro primo ordine., GM di Deliveroo Italia ha dichiarato: “Deliveroo entra in Italia nel business del quick commerce. Deliveroo Hop migliorerà la nostra offerta di generi alimentari su richiesta, sia per i consumatori che per i nostri partner nel settore dei generi alimentari. L'Italia è il primo mercato dopo il Regno Unito dove Deliveroo sta sviluppando questo servizio innovativo e conferma l'intenzione del Gruppo di investire nel mercato italiano. Siamo lieti di lanciare il servizio a Milano con Carrefour e ci espanderemo rapidamente in altre città italiane, per soddisfare la crescente domanda dei consumatori”., CEO di Carrefour Italia: “Grazie alla partnership con Deliveroo Hop possiamo soddisfare ulteriormente le esigenze e le aspettative dei nostri clienti, consentendo la consegna a domicilio in 10 minuti. Questo nuovo servizio, che amplia la collaborazione già esistente con Deliveroo in Italia dal 2020 in 48 città, conferma la leadership nell’evoluzione dei nostri servizi e nell’offrire la migliore qualità e freschezza ai clienti, attraverso un'ampia selezione di prodotti, comprese le eccellenze locali. L'innovazione e i servizi digitali sono essenziali per la nostra strategia, perché ci permettono di rispondere alle nuove tendenze di consumo e offrire ai nostri clienti una sempre migliore esperienza".