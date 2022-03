EssilorLuxottica e Grandvision, chiusa vendita negozi Italia a Vision

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con l'insegna VisionOttica, hanno completato l'acquisizione da parte di Vision Group della, che include il brand e tutti i 99 negozi, e di 75 negozi GrandVision in Italia.La cessione - spiega una nota - fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione Europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group confermano che la Commissione Europea ha approvato l’operazione.