Disney+ lancia servizio più economico con pubblicità

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -ha annunciato che amplierà le sue offerte di streaming introducendo, pur mantenendo la sua opzione senza pubblicità. La novità sarà sviluppata a partire dagli Stati Uniti alla fine del 2022, con piani per espanderla a livello internazionale in 2023. L'offerta supportata dalla pubblicità è vista come un elemento costitutivo del percorso della società per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di. La società di streaming controllata daha sottolineato che maggiori dettagli, tra cui data di lancio e prezzi, saranno annunciati in seguito."Espandere l'accesso a Disney+è una vittoria per tutti: consumatori, inserzionisti e storyteller - ha affermato Kareem Daniel, presidente di Disney Media and Entertainment Distribution - Più consumatori potranno accedere ai nostri fantastici contenuti. Gli inserzionisti potranno raggiungere un pubblico più ampio e i nostri storyteller potranno condividere il loro incredibile lavoro con più fan e famiglie".