Cambi, focus sulle banche centrali. Rublo ancora a picco

(Teleborsa) - Resta sotto pressione ilrispetto al dollaro e all'euro, sulla scia delle sanzioni occidentali che ora potrebbero prevedere anche un embargo sulle importazioni di petrolio russo . Per 1 dollaro ci vogliono ora circa 140 rubli mentre per 1 euro ne occorrono 151.La valuta risente anche della decisione presa, nei giorni scorsi, da Moody's di abbassare ulteriormente il rating sulla Russia in territorio "junk" a Ca da B3 a riflettere il fatto che ilsul debito è aumentato significativamente.Ad annunciare un possibile "bando" alle importazioni di greggio russo è stato il: la notizia ha fatto schizzare le quotazioni di oro nero ai massimi dal 2008 a quota 130 dollari al barile.Il rialzo del petrolio e delle altre commodity, con il prezzo del gas volato su nuovi massimi storici , alimenta iper l'economia globale, ovvero una fase del ciclo economico caratterizzata da stagnazione delle attività produttive e da un persistenteA proposito di prezzi, l'attenzione degli operatori torna intanto a concentrarsi anche sulle. Atteso giovedì, 10 marzo, l'esito del consiglio direttivo della, seguito dalla consueta conferenza stampa della presidente, con il conflitto in Ucraina che rischia ora di condizionare il processo di normalizzazione atteso dalla banca centrale europea.