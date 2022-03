Esprinet, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 19,10 euro) il suosu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha approvato il Bilancio consolidato e il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, registrando il migliore anno della propria storia. Gli analisti hanno ribadito il loro giudizio positivo sul titolo alla luce di "un altro trimestre robusto". "La nostra opinione è supportata da: molteplici venti favorevoli in mezzo alla; trend di, che beneficia ulteriormente dei progetti del PNRR; risultati eccezionali sulla strategia dichiaramente definita", si legge nella ricerca.Ilcon cui la società entra nel 2022 alimenta l'ottimismo di Esprinet, mentre i volumi di mercato sono visti in crescita su base annua nel 2022, con il management che ha indicato una continua espansione dei margini. Le indicazioni per i primi due mesi dell'anno mostrano un leggero calo della top-line in, ma evidenzia la continua espansione dei margini guidata dalla forte performance della divisione Advanced Solutions.Intermonte prevede che il rallentamento della domanda B2C e i vincoli dell'offerta nel primo semestre dell'anno saranno seguiti da una, grazie a una normalizzazione delle condizioni di offerta e sulla forza della domanda B2B, alimentata da progetti digitali finanziati dai fondi euripei, che alimentano un'ulteriore crescita delle attività Advanced Solutions con aumento dei margini. Ilgenerale potrebbe avere un impatto sulla domanda B2C nel corso dell'anno, mentre l'inflazione dei costi relativa all'energia e ai salari potrebbe determinare aumenti marginali dell'OpEx di "centinaia di migliaia di euro".