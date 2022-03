Ucraina, tornano i bombardamenti. Nulla di fatto colloqui in Turchia

(Teleborsa) -fra i ministri degli esteri di Ucraina e Russia.è stato fatto sulper risolvere la maggior parte delle questioni urgenti dal punto di vista umanitario,da e per Mariupol., ha spiegato in conferenza stampa il ministro degli esteri ucraino, annunciando il flop dei negoziati con il collega russo Sergei Lavrov, che "non è stato in condizione di impegnarsi"., ha dichiarato invece il ministro russo, ribadendo "non abbiamo attaccato in Ucraina. In Ucraina si è creata una situazione che ha creato una minaccia a Mosca, abbiamo fatto vari appelli ma nessuno ci ha ascoltato".Frattantosul Cremlino per una. Nel corso di una telefonata a tre fra, i primi "hanno insistito sul fatto che la soluzione a questa crisi debba arrivare dalle trattative fra Ucraina e Russa".Frattanto, ad Antalya, anche il direttore generale dell'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, invitato dal ministro degli Esteri turco per discutere dellae la salvaguardia degliDopo aver colpito l'ospedale pediatrico, nuovi bombardamenti hanno colpito la città di Mariupol, le abitazioni private ed un edificio dell'università nel centro della cit