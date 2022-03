Citigroup accelera l'uscita dalla Russia

Citigroup

JPMorgan Chase

Goldman Sachs

(Teleborsa) - "Ci stiamoper completare la nostra valutazione delle nostre operazioni in Russia. Nell'aprile 2021 abbiamo annunciato la nostra intenzione di uscire dalla nostra attività consumer nel paese. Abbiamo ora deciso di ampliare l'ambito di tale processo di uscita per includere altre linee di attività e. A causa della natura delle operazioni bancarie e dei servizi finanziari, l'esecuzione di questa decisione richiederà tempo". Lo ha annunciato in una nota Edward Skyler, Executive Vice President for Global Public Affairs diSi tratta del terzo colosso bancario statunitense a lasciare il paese dopo. Citigroup ha un'in Russia, la più elevata di qualsiasi altra banca statunitense, e aveva già detto che potrebbe perderne quasi la metà nello scenario peggiore. A differenza delle altre banhce, Citigroup aveva già pianificato di uscire dall'attività consumer in Russiadell'Ucraina da parte di Mosca."Abbiamo anche deciso di- ha aggiunto Skyler - Stiamo fornendo assistenza alle multinazionali, molte delle quali stanno affrontando il complesso compito di chiudere le loro operazioni. Continueremo a gestire i nostri impegni normativi esistenti e i nostri obblighi nei confronti dei depositanti, oltre a supportare tutti i nostri dipendenti in questo momento molto difficile".