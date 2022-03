La Banca di Russia sospende l'acquisizione di oro dalle banche

(Teleborsa) - Laha annunciati chea partire da oggi, 15 marzo 2022. "La domanda di acquisto di oro fisico da parte della popolazione è cresciuta, in parte innescata dall'annullamento del pagamento dell'IVA per tali transazioni. Allo scopo di, la Banca di Russia sospenderà l'acquisizione di oro dalle istituzioni di credito a partire dal 15 marzo 2022", si legge in una nota della Bank of Russia.L'annuncio odierne segue la decisione de 9 marzo del presidente russo Vladimir Putin, il quale ha firmato un provvedimento per. "Sullo sfondo di una situazione geopolitica instabile, investire in oro sarà un'alternativa ideale all'acquisto di dollari", aveva affermato in quell'occasione il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov.