Opere d'arte, Gruppo Apollo auspica semplificazione procedure circolazione

(Teleborsa) -

Sempre più sentita in Italia l'esigenza di una riforma del settore delle opere d'arte che favorisca la circolazione delle stesse ed elimini i vincoli burocratici che ne limitano l'esportazione. L’incertezza delle regole e dei tempi di rilascio di attestati e licenze limitano fortemente a competitività della nostra economia culturale laddove servirebbero tempi certi e la semplificazione delle procedure di esportazione per poter concorrere nel contesto internazionale, evitando che emergano disagi dovuti all’indeterminatezza dei tempi e delle scelte dell’amministrazione nazionale.

E' in quest'ottica che il Gruppo Apollo, che rappresenta l’industria dell’arte in Italia e riunisce le principali case d'asta, antiquari, gallerie di arte moderna e contemporanea, collezionisti, esperti, consulenti d’arte e imprese della logistica, ha dato voce ad alcune proposte in grado di dare slancio all'industria delle opere d'arte: riallineare la normativa italiana al resto dell’Unione Europea per semplificarne la circolazione, realizzare un Museo virtuale delle opere acquistate dallo Stato, pubblicare un bollettino annuale di quelle sottoposte a dichiarazione di interesse culturale.







Secondo i dati della ricerca "Arte: Il valore dell’industry in Italia”, realizzata dall’Osservatorio Nomisma, l’industria dell’arte in Italia genera un volume d’affari pari a 1,46 miliardi di euro, con un impatto complessivo economico sul Paese di 3,78 miliardi di indotto, e dà lavoro a circa 36 mila addetti nell’intera filiera produttiva. Ciononostante, sul piano europeo, l’Italia rappresenta il 2% del mercato dell’arte.



Per Apollo, ora più che mai è necessario un ripensamento del sistema, in allineamento con gli altri Stati dell’Unione Europea, mediante l’applicazione, anche in Italia, delle soglie di valore previste dalla normativa europea, sotto le quali, ai fini della circolazione internazionale, è prevista una procedura semplificata attraverso l’utilizzo di un’autocertificazione.