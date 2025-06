Iconic Art System continua a portare l’arte fuori dai grandi circuiti tradizionali

(Teleborsa) - Resilienza, nuovi acquirenti e inclusività in crescita: questi i punti fondamentali che emergono dai più recenti report sullo stato di salute dell’industria dell’arte contemporanea: il mercato globale dell’arte - infatti - si conferma, anche in un contesto economico tutto sommato sfidante, come un ecosistema dinamico e in costante evoluzione.Secondo, il settore ha registrato nel 2024 un volume di transazioni in crescita (+3%) e una notevole espansione della base collezionistica, a fronte di un rallentamento del segmento di fascia alta. Il fatturato complessivo si è attestato a, segnale che l’interesse per l’arte non si è affievolito, ma si sta ridefinendo attraverso nuove modalità di accesso e un pubblico in trasformazione.In un tale contesto artistico in trasformazione,si sta affermando come piattaforma curatoriale indipendente (promossa dalla), con l’obiettivo di sostenere artisti emergenti e mid-career e favorire il dialogo tra contesti locali e visioni internazionali. Attiva asotto la direzione di, l’approccio inclusivo e sperimentale, già testimoniato da collaborazioni con artisti come, oggi si estende anche nei confronti dell’artista canariano, così da rafforzare la sua vocazione a costruire ponti culturali attraverso l’arte contemporanea., infatti, lapresenta, mostra personale dell’artista, che torna a Caserta con una serie di opere ispirate al mare, al corpo e alla trasformazione. Le dodici tele propongono un immaginario visivo in cui il blu diventa elemento narrativo e sensoriale, intrecciando simbolicamente lee la. Nato nel 1998 a, l’artista è considerato una delle voci più originali della nuova pittura figurativa e ha già attirato l’interesse del mercato internazionale, in particolare a, dove nel 2023 ha venduto tutte le sue opere in preview.Dopo il debutto italiano conalla Reggia di Caserta, Perdomo conferma la sua presenza nel panorama italiano grazie al sostegno della Loffredo Foundation for Arts and Inclusion.rientra alla perfezione nella, poiché il progetto curatoriale nato a Caserta ha l’obiettivo di, scegliendo la provincia non come margine, ma come spazio di ricerca e confronto. In questo contesto, il Mediterraneo assume il ruolo di crocevia culturale, terreno di connessioni in cui la pratica artistica diventa occasione di scambio, riflessione e legame con le comunità."La nostra sfida – spiega, fondatore della Loffredo Foundation – è portare l’arte fuori dai grandi circuiti, costruire relazioni nuove tra artisti e comunità, far emergere bellezza e visione dove spesso non vengono cercate. A Caserta, grazie a Iconic, la pittura contemporanea non è passaggio: è presenza".Mentre il mercato dell’arte globale evolve privilegiando accessibilità, inclusione e apertura verso nuovi collezionisti, realtà come Iconic Art System si inseriscono pienamente in queste tendenze, proponendo un modello operativo che coniuga. La sua attività, orientata alla valorizzazione di talenti emergenti in contesti periferici, riflette l’attuale spostamento del sistema dell’arte verso forme die una. In questo senso, Iconic Art System rappresenta non solo un caso significativo di decentralizzazione curatoriale, ma anche un esempio concreto di come le dinamiche locali possano contribuire alla ridefinizione di un mercato artistico più esteso.