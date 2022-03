Starbucks, il fondatore Howard Schultz torna CEO ad interim

Starbucks

(Teleborsa) - Il fondatore di, torna alla guida della societàper permettere all'iconica catena di caffè statunitense di trovare il, presidente e amministratore delegato, che intende ritirarsi dopo un mandato di 13 anni presso l'azienda, inclusi gli ultimi cinque anni come amministratore delegato. Il board di Starbucks è già impegnato nella ricerca di un sostituto, assistito da Russell Reynolds Associates dal 2021, e. Per garantire una gestione senza interruzioni dell'azienda fino alla nomina di un successore permanente, il CdA ha quindi nominato Schultz come amministratore delegato ad interim, a partire dal 4 aprile 2022.Johnson, che fa parte del consiglio di amministrazione di Starbucks dal 2009, era entrato a far parte del team dirigenziale di Starbucks nel 2015 come presidente e direttore operativo. Nel 2017, Johnson era stato nominato presidente e amministratore delegato, succedendo al fondatore Schultz.per aiutare quando vieni chiamato. Anche se non avevo intenzione di tornare in Starbucks, so che l'azienda deve trasformarsi ancora una volta per incontrare un futuro nuovo ed entusiasmante in cui tutti i nostri stakeholder prospereranno reciprocamente", ha affermato Schultz. In qualità di amministratore delegato ad interim, Schultz si concentrerà sulla creazione di un quadro di innovazione, affiancando anche il prossimo amministratore delegato permanente di Starbucks. Schultz riceverà un