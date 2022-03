Accordo AdR-FS Italiane, Ferraris: "E' strategico e implica realizzazione infrastrutture"

(Teleborsa) -, per l'offerta di un, un servizio che però comporta la risoluzione di una serie di problematiche a partire dalle infrastrutture. Lo ha spiegato in una intervista l'Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane,"Il Progetto èPenso che sia una delle prime volte - spiega Ferraris - che si fa una, che abilita però anche altri servizi"."E' chiaro chefra noi ed Aeroporti di Romache consentiranno di far arrivare un turista dagli Stati Uniti o da un altro Paese, passando per Fiumicino, senza fare alcuno stop, per portarlo direttamente alla sua destinazione finale, magari a Napoli"."Questo è il sogno e l'obiettivo finale. In mezzo - ha sottolineato l'Ad del Gruppo FS - ci sono delle: il potenziamento della stazione, il raccordo verso Napoli. Occorre poi risolvere una serie di tematiche di accesso al Paese, perché nel caso in cui arrivi un turista extra-comunitario vi sono maggiori complessità, e poi c'è anche la gestione dei bagagli"."Qui si inserisce anche la possibilità di colloquiare con gli operatori aerei, perche abbia tutte queste caratteristiche", ricorda Ferraris, aggiungendo che si tratta quindi di "unche si deve portare dietro, capacità di avere unaintegrata e risolvere tematiche che richiedono anche".