Newton Room, Roberto Severini (Comune Fiumicino): "Guardiamo con soddisfazione a questo progetto"

(Teleborsa) - E' stata inaugurata oggi all'Aeroporto di Fiumicino la, uno spazio dove i giovani studenti romani e laziali potranno conoscere meglio le. Una iniziativa nata dalla Partnership fra Boeing e Aeroporti di Roma, con la collaborazione della onlus norvegese First Scandinavian."E' per noi un motivo di grande soddisfazione sapere che, da AdR e dai suoi partner, parte un progetto di apertura al territorio, dedicato ai nostri ragazzi dai 13 ai 16 anni, ai quali viene offerto un approfondimento sulle materie tecnico-scientifiche legate all'aviazione", ha commentato, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino."L'amministrazione comunalee auspica in futuro progetti sempre più ambiziosi verso il territorio e verso AdR"."Sì sicuramente nascerà un coordinamento, ci sarà attenzione massima sul progetto e ci sarà unaproprio trasu questo progetto, che guarderà il futuro dei nostri giovani".