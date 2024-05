ESPE, commessa da 5 milioni di euro per impianto fotovoltaico

ESPE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha concluso un accordo con un importante cliente italiano parte di un gruppo tra i principali produttori di energia a livello internazionale per lain provincia di Matera per complessivi 9,2 MWp pari a circa. Si prevede l'ultimazione della installazione entro il primo semestre 2025."Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con uno dei principali attori del settore energetico italiano ed internazionale - ha commentato l'- L'implementazione e la realizzazione di questo nuovo impianto fotovoltaico non solo ci consente di rafforzare la nostra posizione e di ampliare il nostro portafoglio ordini ma anche di essere parte attiva nel processo di riqualificazione dell'area in cui verrà installato, sottoposta a bonifica da parte del nostro cliente".A seguito della firma di questo nuovo contrato, alla data odierna ilammonta a circa 102 milioni di Euro ed è costituito per il 98% da fotovoltaico. L'attuale portafoglio ordini si esplica entro la fine del primo semestre 2025.