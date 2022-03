Intermonte, utile 2021 sale a 9,1 milioni. Ok a dividendo e buyback

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio della società e il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. L'esercizio si è chiuso con una crescita deidel 7,7% 43,8 milioni di euro, grazie al contributo positivo di tutte le aree e in particolare dell'Investment Banking e del Sales & Trading. L'aggiustato per gli oneri straordinari ha registrato una crescita del 17% a 9,1 milioni di euro (7,8 milioni di euro nel 2020)."Il 2021 ha confermato la validità della nostra strategia di crescita - ha commentato l'- siamo particolarmente soddisfatti delle crescite di tutte le linee di business strategiche , in un contesto di mercato molto diverso rispetto all'anno precedente. Il 2021 è stato anche l'anno della nostra quotazione in borsa, che riteniamo il punto di partenza verso una, forte di una solidità patrimoniale che ci consente di avere sempre una particolare attenzione alla remunerazione dei nostri azionisti".Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un, con payout ratio superiore al 90% dell'utile netto aggiustato per gli oneri straordinari dell'IPO. Il board ha anche deliberato l'avvio del piano diper un massimo di 340.000 azioni per un importo massimo di 1,2 milioni di euro.Con riguardi all'outlook, Intermonte afferma chehanno evidenziato una buona crescita dei ricavi, guidati principalmente da una performance positiva delle business unit Sales & Trading e Digital Division & Advisory oltre che da un contributo molto positivo della business unit Investment Banking.