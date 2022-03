Russia, ministero Finanze: "pienamente adempiuto" a pagamento cedole

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - Il Ministero delle Finanze della Russia ha "". Lo afferma il ministero guidato da Anton Siluanov in una nota. I fondi per il pagamento sui bond con scadenza nel 2023 (ISIN XS0971721450 / US78307ADG58) e 2043 (ISIN XS0971721963 / US78307ADH32), per un totale di 117,2 milioni di dollari sono stati "". Si tratta della sede londinese di Citibank."Pertanto, gli obblighi di servizio dei titoli di Stato della Federazione Russa sono stati pienamente adempiuti dal Ministero delle finanze russoper le emissioni di eurobond", viene aggiunto.Ieri il Ministero delle Finanze russo aveva comunicato che era statodi pagamento per le cedole sulle obbligazioni in dollari in scadenza il 16 marzo. La dichiarazione odierna del dicastero guidato da Siluanov conferma le notizie secondo cuiha elaborato i 117 milioni di dollari di fondi e inviato i soldi a. Queste speculazioni avevano stimolato un rialzo delle obbligazioni russe e(credit default swap).