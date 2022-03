Fitch alza stime su prezzi petrolio per possibili interruzioni forniture

(Teleborsa) - Fitch Ratings haper il periodo 2022-2024 a causa dei rischi significativamente aumentati didi idrocarburi russi a seguito del conflitto in Ucraina. Pesa anche l'intenzione dell'Europa e di alcuni paesi non europei di ridurre la loro dipendenza dal carburante russo, aumentando la domanda di forniture altrove e l'inasprimento della tensione del mercato.In uno scenario base il barile diviene alzato da 70 a 100 dollari per il 2022, da 60 a 80 per il 2023, da 53 a 60 per il 2024, per poi stabilizzarsi a 53 dollari al barile nel 2025 e a lungo termine. Uguale la dinamica per il, da 67 a 95 dollari per l'anno in corso, da 57 a 76 per il 2023 e da 50 a 57 nel 2024, per poi fermarsi a 50 dollari al barile in seguito. Quanto al, il prezzo per MCF(mille piedi cubi) sale da 3,25 a 4,25 dollari negli USA per il 2022, da 2,75 a 3,25 nel 2023, da 2,50 a 2,75 nel 2024 e si modera a 2,5 dollari negli anni successivi.Per il greggio, sottolinea l'agenzia di rating, ci sono rischi significativamente accresciuti di interruzione dell'offerta e la possibilità chea seguito di sanzioni o contro-misure se il conflitto Russia-Ucraina continua a intensificarsi. Nel 2019 (ultimo anno pre-pandemia), la Russia ha prodotto 11,5 mbpd di petrolio (il 12% della produzione globale) ed ha esportato 9,2 mbpd di petrolio greggio e prodotti petroliferi. L'. Altri grandi clienti includevano la Cina (18%) e gli Stati Uniti (6%).Fitch evidenzia che esistono diverse fonti di greggio che potrebbero eventualmente alleviare la tensione del mercato nel tempo.hanno una capacità inutilizzata rispettivamente di circa 2 mbpd e 1 mbpd, sebbene non vi sia alcun impegno da parte di questi paesi ad aumentare la produzione per compensare le potenziali perdite di petrolio russo. Inoltre, ci sono discussioni per allentare le sanzioni contro(che potrebbe aggiungere 1,5 mbpd di fornitura di greggio al mercato a breve e medio termine) e(con poca chiarezza sui potenziali volumi aggiuntivi a causa del significativo sotto-investimento nelle infrastrutture petrolifere del paese). Infine, alcune forniture russe potrebbero essere reindirizzate verso paesi a minor rischio di sanzioni, liberando volumi di petrolio non russo per quei paesi che hanno introdotto sanzioni.