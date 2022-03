Obbligo vaccinale, Anief: incostituzionale anche per il Consiglio di giustizia amministrativa siciliano

(Teleborsa) - Con separata ordinanza riservandosi di decidere sulla domanda cautelare, ilha sciolto la riserva dopo l’audizione in Camera di Consiglio dei rappresentati del Ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico e l’analisi della dettagliata istruttoria richiesta e annuncia di voler sollevaresulla norma che ha impedito a un tirocinante del Policlinico di Palermo la frequenza dei locali dell’ateneo palermitano, rappresentato in giudizio dagli avv. Sparti e De Petro., che è intervenuta ad adiuvandum anche nel ricorso al CGA, annuncia che si costituirà in giudizio alla Consulta attraverso l’istituto dell’, mentre è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto legge “Covid - Riaperture” approvato dal Governo sulla road map dell’uscita dall’emergenza Covid-19.La corte costituzionale si dovrà pronunciare anche per le questioni didisposte sulla sospensione dal lavoro per il personale sanitario dale sulla mancata erogazione dell’assegno alimentare per il personale sospeso dal, mentre la Corte di giustizia europea dovrà pronunciarsi sulla legittimità comunitaria pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova.Il giovane sindacato che ha patrocinato ricorsi per più di 3 mila insegnanti, amministrativi, educatori della scuola ma anche docenti e personale amministrativo universitario insieme a Udir per i dirigenti scolastici, invita tutto ila ricorrere in tribunale per ottenere i risarcimenti previsti in caso di esito positivo del contenzioso presso la Consulta e la CGUE.